台指期25日受上檔壓力影響，指數盤中下跌逾300點，再度失守兩萬大關，盤中暫報19,865點，下跌305點，成交口數約4.9萬口；小電子期下跌18.9點，報價1,026.7點；小金融期下跌17.4點，成交價1,801.2點。

美股三大指數於平盤附近震盪，美債殖利率跟隨歐債殖利率上揚，主因為德國央行總裁Joachim Nagel表示歐洲央行於6月降息不一定代表後續將展開一系列的降息，殖利率升高抵銷企業財報的貢獻。收盤 S＆P500 上漲 1.08 點，上漲幅度 0.02％，收在 5,071.63 點；道瓊指數下跌 42.77 點，下跌幅度 0.11％， 收在 38,460.92 點；那斯達克上漲 16.11 點，上漲幅度 0.10％，收在 15,712.75 點；歐股 Stoxx600 下跌 2.18 點，下跌幅度 0.43％，收在 505.61 點；德國 DAX 下跌 48.95 點，下跌幅度 0.27％，收在 18,088.70 點。

第一金投顧表示，跟隨國際股市止穩，且美科技股財報利多激勵，帶動台股連兩天反彈更收復7,000億元大量黑K壓力，短線再來則是看指數是否可以成功站回月線之上，否則先看季線及月線區間震盪。

操作上，電子股這兩天全面快速反彈，大多已來到先前壓力區，後續個股走勢或將視個別多空基本面而分歧，再來則是觀察美股密集財報 周是否還能繳出更多激勵市場的訊號，將有利台股與其續漲反彈。

關注其它期貨交易情況，臺幣黃金期貨上漲18點，暫報9,171點；布蘭特原油期貨成交價2,867.5點，下跌12點；富櫃200期貨下跌157點，暫報9,446點；臺灣永續期貨下跌184點，盤中報價10,154點、臺灣生技期貨下跌26點，來到3,938點；半導體30期貨下跌104點，成交價5,336點。

國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,493點，下跌252點；美國費城半導體期貨下跌52.5點，來到4,552.5點；英國富時100指數期貨下跌56點，成交價8,056點。