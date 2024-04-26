台指期26日重啟上攻動能，指數盤中上漲逾300點，盤中暫報20,248點，上漲368點，成交口數約5.2萬口；小電子期上漲23.7點，報價1,051.6點；小金融期上漲19.2點，成交價1,817點。

美國Q1實質GDP季增年率初值為1.6％，低於市場預期的2.5％，也低於前值去年Q4的3.4％。美國截至4月20日當週初領失業救濟金人數為20.7萬人，低於市場預期的21.5萬人，也低於前一周的21.2萬人；截至4月13日當週續領失業救濟金人數為178.1萬人，低於市場預期的181.4萬人，也低於前一周的179.6萬人。美國商務部經濟分析局公布首季實質GDP季增年率1.6％、低於市場預期的2.5％，但物價相關指數高於預期，GDP平減指數3.1％、高於市場預期的3.0％，核心PCE物價指數季增3.7％、高於市場預期的3.4％，導致市場下修降息預期，根據CMEFedWatchTool，9月FOMC會議降息機率由70％下滑至58％。

第一金投顧表示，過去幾個交易日台股震盪較大，投資人容易追高殺低被雙八，加權指數未成功站上月線之前，還是先看季 線和月線之間的區間震盪，建議投資人來回操作即可，盤勢不穩下追價的勝率偏低。

操作上，美股科技龍頭包括超微、美超微、高通、蘋果等都將於下周公布財報，另FOMC也將於台灣時間凌晨 5月2日召開，預期在訊息面較多的情況下，盤勢依舊震盪，因此短線以逢低布局為主，待後續盤勢明顯轉多之後再轉趨積極即可。

關注其它期貨交易情況，布蘭特原油期貨成交價2,909點，上漲41.5點；富櫃200期貨大漲164點，暫報9,592點；半導體30期貨上漲146點，成交價5,461點；航運期貨上漲2.6點，報價165點。

國外指數部分，美國那斯達克100期貨暫報17,785點，上漲332點；美國費城半導體期貨上漲127點，來到4,665點；英國富時100指數期貨上漲70點，成交價8,123點。