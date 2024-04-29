市場高度聚焦2日美國聯準會（Fed）利率決策結果，以及同樣將於本周公布的ADP、非農就業報告，另亞馬遜、蘋果等科技巨頭財報也是重頭戲，市場觀望氛圍急遽升溫，前波領漲的半導體股走弱，台積電ADR、輝達（NVIDIA）開盤下挫，美股四大指數29日開高後隨即遇壓，費半指數則是獨自開低，台指期夜盤大幅回檔141點，暫報20,409點。

而期交所內商品也同步拉回，小臺指期下跌130點、電子期貨下跌7.45點、小電子期也下跌7.3點，半導體30期貨跌勢相對沉重、下跌37點；而美台積電期貨夜盤下跌8元，暫報790元。

國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品也集體回檔，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、美國那斯達克100期貨、美國費城半導體期貨分別下跌21點、4.5點、57點、55點，英國富時100期貨也下跌13點；商品期貨則漲跌互見，黃金US期下跌2.4點、台幣黃金期下跌38.5點、布蘭特原油期貨上漲10.5點。

永豐期貨表示，台股以跳空方式強勢越過月線，但本周仍有美國聯準會FOMC會議，以及亞馬遜、蘋果、美超微等重量級財報，研判股市仍有可能延續上周的震盪，投資人需密切觀察相關數據。