台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）25日舉辦會員大會，除了連續11年表揚年度服務天使總計86位零售業服務人員外，今年首度舉辦「服務金賞認證」，透過台灣密思服務顧問公司神秘客評核出全台71家連鎖企業獲得服務品質金賞認證，其中包括超商龍頭統一超商、百貨龍頭新光三越等11個業態連鎖。

TCFA理事長陳翔玢指出，為追求更高的服務品質目標，台灣連鎖暨加盟協會選擇導入國際標準，自2018年推動「點亮服務計畫」，大規模進行所有會員企業服務品質評核，提供企業專屬報告，協助企業改善缺失追求更好的品質價值，整體計畫推動五年，帶動不同行業連鎖品牌服務品質提升，去年進階推出「服務金賞認證」計畫，從消費者角度出發，針對服務款待力、基礎運營力、賣場力、銷售力及團隊服務力等五大面向進行評核，70分以上即入列金賞認證，建構專業服務指標。

TCFA秘書長洪雅齡表示，71家企業都是各連鎖行業領導品牌，年營業額超過一兆多元，店數一萬多家，一起站出來，與國際接軌，持續精進服務品質，共同提升台灣整體服務水準。

此外，TCFA連辦11屆的「2024服務天使獎」，則有47家企業、86位績優服務人員獲獎，洪雅齡指出，他們是連鎖業第一線服務人員及幕後英雄，表揚基層主要的對象是連鎖業門市營運相關的第一線服務及幕後支援系統有關的績優人員，獲頒服務天使獎的86位成員，年資從3年至51年，投入企業貢獻的平均年資為10年。

陳翔玢強調，疫後內需經濟動能極強，消費需求多變，實體經營必須不斷進化，尤其在數位主流領域持續轉型。