4月30日為「世界國際珍奶日」，瑪利亞快樂襪攜手春水堂及茶湯會聯名推出珍奶襪，即日起在瑪利亞快樂襪官網、門市及春水堂、茶湯會門市都能買到，銷售盈餘100％回饋弱勢服務，同時也彌補基金會每年須自籌35％~45％的募款經費。

瑪利亞快樂襪與春水堂、茶湯會聯名推出珍奶襪，並為身心障礙者開設畫展，以「夢幻飲品嘉年華」為主題，共展出了13位身心障礙者的畫作，今（26）日舉辦開展活動，瑪利亞青年立筠的媽媽特地出席畫展，看到患有聽障沒有語言能力並有重度智能障礙的女兒，竟然有藝術創作天份，還開畫展，感動落淚。

即日起到瑪利亞快樂襪門市或官網，即可以公益價299元購買珍奶襪，內含2款瑪利亞青年創作的珍珠奶茶襪、創作卡、春水堂或茶湯會飲品折價券（隨機贈送）、快樂襪折價券50元，一次購買2盒520元還享免運寄到家，民眾可上網搜尋「瑪利亞快樂襪」，一起穿好襪做好事。

瑪利亞基金會執行長陳怡君表示，「Merry young快樂襪」是由瑪利亞基金會成立的社會企業品牌，過去3年銷售超過26萬雙快樂襪，52萬個寶特瓶回收再利用，今年與春水堂、茶湯會首次聯名合作，一起推出珍奶襪，材質環保，每雙襪子都是由回收再利用2支寶特瓶製成的保特紗織造完成，符合ESG，也獲歐盟環保無毒認證，3年來企業ESG採購已達10萬雙。

台中市勞工局副局長羅群穆出席珍奶襪創作發表會暨畫展時表示，這是一間集結社會大眾愛心成立的襪子店，可以幫助更多心智障礙青年學習一技之長，並透過社會企業的運作彌補募款的嚴重不足。「穿好襪．做好事」，籲請社會大眾以行動支持，用實際購買行動及欣賞身心障礙者的畫作支持公益。

春水興業集團財務長劉彥伶表示，雖然他們學習速度較慢，但面對困難時仍努力堅持，用自己的速度向前，正如春水堂所秉持的「慢慢來比較快」的精神，走好每一步，只想提供穩定的品質與服務。春水堂及茶湯會搶先公益認購近4,000雙快樂襪，5／1起於全台門市以公益價進行販售，希望以實際行動支持瑪利亞青年的用心與作品，也分享珍珠奶茶帶給大家的快樂與幸福。