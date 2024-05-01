全面推動周休二日！ 藍委提案「廢一例一休」

立法院長韓國瑜參選2020總統時，曾喊出要廢除一例一休，4年後，國民黨立委黃健豪今（1日）召開記者會表示，提案修正《勞動基準法》廢除一例一休，「全面推動周休二日」，已經有18位立委連署。對此，立委王育敏也批，台灣工時是排名世界第六，比日本、韓國來的高，「工時排名第六這是恥辱」，代表台灣勞工朋友的工作環境、條件並沒有好的改善。

黃健豪說，希望周休二日之後沒辦法直接解決產業人力短缺、低薪問題，但希望讓我國勞工朋友在辛勤工作5天後，有完整2天好好休息，許多國家已開始討論周休三日保障勞權，而台灣還在討論一例一休還是周休二日好，因此希望透過改善工作勞動的環境，讓好的人才繼續留在台灣，甚至用這樣法令吸引國外優秀人才來台工作。

王育敏表示，作為立法院衛環委員會召委，非常支持這樣的修法方向，在2018年修一例一休修惡後，導致勞動工時惡化，勞工連續工作12天合法，砍掉7天國定假日，加班上限從48小時變為54小時，台灣工時是排名世界第六，比日本、韓國來的高，在高工時情況下，可以看到總工時去年躍升到2019.6小時，勞工加班工時為96小時，種種情況顯示台灣勞工過勞情況沒有改善，工時排名第六這是恥辱，代表台灣勞工朋友的工作環境、條件並沒有好的改善。