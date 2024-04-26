林右昌表示，為提升更優質居住環境，內政部致力改多項公共建設，迄今累計投入超過634億元經費、達成率近75％；他表示，下階段的重點工作將著重在2050淨零碳排、強化水資源取得韌性及建置人行安全路網等。

為使民生及產業用水供應穩定，強化水資源取得韌性及擴大再生水運用範圍，內政部2021年已啟動公共污水處理廠再生水推動相關計畫，將在全台推動16案再生水建設。

目前永康、安平、鳳山及臨海共4座水資源回收中心已在運作中，每日可供應12.35萬噸再生水；其中，去年南部在面臨近30年降雨量新低的狀況，安平再生水廠發揮救援角色，從每日1萬噸擴大供應至3.75萬噸，緩解缺水情形。

林右昌說明，現在其它案件陸續推動中，期望至2026年讓全台每日再生水供應量可達28萬餘噸，並預計在120年完成所有建設後，讓整體供應量可提升至62.81萬噸，同時也會結合再生水多元再利用計畫讓運用範圍，從高科技產業用水擴大至其它產業，逐步增加水資源取得韌性及循環效益。

在推動校園周邊暨行車安全道路改善方面，林右昌說明，該計畫總預算數41.5億元，已核定418件，截至4月止，共有249件進行設計規劃、147件刻正發包施工中、14案已完工。

提升道路品質方面，截至今年3月底已完成無障礙空間串聯改善長度610公里、公共通行路障排除完成1,771處、孔蓋下地1,627座等；另生活圈道路系統六年建設計畫也正持續執行中，已完成嘉義市東義路及盧山橋改建、台南北外環第3期新建工程（西段）等重大工程。

林右昌表示，搭配中央正在推動的4年400億元「永續提升人行安全計畫」，可加速行人交通安全推動及改善工作的進行，今年將會完成600處易肇事路口改善，提供用路人友善安全的通行區域。此外，攸關城鄉生活環境提升及景觀優化的城鄉風貌營造工作，自至2026年前已編列60億元經費，將助各地辦理公園綠地、公共開放空間、老街及城鄉改造等。