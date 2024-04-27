單日狂賣千包！泰金果田A＋榴槤凍乾自即日起，在新光三越全台各分店快閃促銷，知名藝人薔薔今（27）日現身新光三越台中店B2F擔任泰金果田一日店長，現場擠滿了粉絲與採購人潮！

薔薔表示，她本身很喜歡吃榴槤，為了符合台灣人在忙碌、快節奏生活中的方便攜帶與食用，泰金果田A＋榴槤凍乾以高門檻冷凍乾燥技術製成、全程無添加的凍乾方式呈現，吃起來像餅乾一樣的脆脆口感，保留專屬榴槤的濃、純、香。

業者表示，榴槤原產於東南亞國家，全世界光是榴槤品種就高達三百多種，每個品種的榴槤香度、甜度也不盡相同，而影響榴槤品質的關鍵原因是產地的環境，濕度、土質等等的影響，榴槤要求日平均溫度22℃以上，生育最適溫度為27-32℃，且需溫暖及潮濕的生長環境、濕度以75％~80％為最佳。

以目前來說，被榴槤老饕公認為全世界最好吃的榴槤產地泰國「尖竹汶」，泰文音譯「Chanthaburi」，意為「月亮之城」，地處泰國東海岸，是歷史超過1000年的史前古城，也號稱是泰國的熱帶水果之都，盛產兩個水果寶石-榴槤、山竹，擁有得天土壤的氣候，讓榴槤的生長可以達到均衡的狀態，保留最完整的營養。

金枕頭榴槤肉實飽滿、脆甜清香，而且核小肉多，因此是多數台灣人喜歡的品種與口感。為了符合台灣人在忙碌、快節奏生活中的方便攜帶與食用，開始有以高門檻冷凍乾燥技術製成、全程無添加的凍乾方式呈現，吃起來像餅乾一樣的脆脆口感，保留專屬榴槤的濃、純、香。現場客人反應熱烈，一次帶走10幾顆榴槤，只為了吃最美味、最天然的新鮮榴槤，優良品質讓客人忍不住誇獎。

泰金果田，意即來自泰國的黃金果實，果田源自於泰文的翻譯，意即台灣的農田、農地，產品皆為泰國產地直送。果田有溼潤、適合榴槤的生長環境，更有排水性高、營養礦物質豐富的火山紅土，採友善耕作技術、不使用殺蟲劑，使用辣椒水或辣椒劑。

此外，擁有果田的專業管理技術，一般榴槤樹會留果60顆以上，泰金果田所選擇的產地只會留果30-40顆以上，為了讓營養的保留最大化。本次為符合國人習慣，帶入台灣從來未有過的A＋榴槤凍乾零食，100％原果肉、原果香營養，全程無添加，高達210克的榴槤果肉才能做成30克的凍乾，比實際購買榴槤鮮果肉便宜。

因為同是泰國血統，泰金果田到台灣也特別與「藍象廷泰式火鍋」攜手，只要帶媽媽入店享用，即可獲得泰金禮A＋榴槤凍乾1包，深度與客人互動。詳細活動內容可洽藍象廷泰式火鍋FB粉專。

泰金果田全台新光三越百貨快閃獨賣，活動期間4／27~4／28台中新光三越、5／4~5／5台北A8、5／11~5／12台南西門、5／25~5／26台北南西店。