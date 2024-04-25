母親節即將到來，即日起至6月30日，台灣三星電子推出「春遊購星機」優惠活動，購買指定機型，即可獲得7-11商品卡，單筆滿15萬元，再加碼送2萬元旅遊金。

要送哪些家電給媽媽？三星推薦BESPOKE設計品味系列，BESPOKE 設計品味系列的雙循環四門旗艦冰箱配備FlexZoneTM獨立變溫室，內建5種保鮮模式，能精準控溫保持食材品質。BESPOKE 設計品味系列智慧美型微波烤爐，內建烘烤、燒烤、蒸煮、微波、麵團與優格發酵等多樣料理功能，內部採用三星獨特內壁搪瓷塗層，不須刷洗即可保持乾淨。

三星BESPOKE設計品味系列智慧美型微波烤爐、雙循環雙門系列、泡泡淨系列滾筒洗衣機蒸洗脫烘。（三星提供／古明弘台北傳真）

此外，BESPOKE設計品味系列蒸洗脫蒸本事滾筒洗衣機與蒸本事瓦斯型乾衣機，也是家事神隊友，搭載AI智慧洗衣功能，可自動偵測衣物量、髒污程度，智慧洗淨，輕鬆洗淨全家衣物。

BESPOKE設計品味系列AI衣管家電子衣櫥，透過Jet Air噴射氣流、Air Hanger循環氣流衣架、Jet Steam高溫蒸氣殺菌，有效消除99.9%衣物中常見的細菌與病毒。

三星BESPOKE Jet無線變頻吸塵器搭載All-in-One旋風集塵充電座，將機身收納、清潔還有充電一體化。（三星提供／古明弘台北傳真）

家中如果有毛小孩，BESPOKE設計品味系列美型無風智慧清淨機，可輕鬆濾毛小孩的毛髮與異味，保持室內清新，帶給家人極淨美好的生活環境。BESPOKE Jet無線變頻吸塵器搭載All-in-One旋風集塵充電座，將機身收納、清潔還有充電一體化，更提供高達 210W 超強的吸力，讓清潔打掃更省力。