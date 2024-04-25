1名女子在健身房健身遭肌肉男搭訕，女子拒絕後竟惹怒肌肉男，憤而將女子摔到一公尺遠的地上，害女子頭部受到撞擊，過程也讓一旁的店員受到驚嚇。

據泰媒報導，兩名旅居泰國的中國籍男女在健身房一同健身，肌肉男心儀這名女同胞，為她提供免費訓練，並認為女子也對他有心，但女子單純只是要一起健身，互相學習的夥伴，當男子得知女子已經找到其他的健身夥伴後，惱羞成怒，一怒之下將女子摔到一公尺遠的地上。

社群媒體X上流傳的影片顯示，監視器畫面顯示（15日）發生，當時女子在咖啡吧台前準備付款，男子在她旁邊和她說話。突然，男子用雙手抓住女子的肩膀，然後往右邊摔過去。

女子被拋飛到一公尺遠的門口，過程中頭部還撞到牆壁。事出突然，咖啡吧台的兩名職員都被嚇到。

事後，女子到警局報案，但警方認為事件的傷害不大，建議兩人和解，男子需支付2萬泰銖（約17600台幣）作為和解金。目前，事情尚未結束，女子打算到醫院驗傷後再採取法律行動。