據法國廣播電台引述路透25日報導，美國財政部長葉倫表示，美國經濟增長可能比第一季產出弱於預期的數據所顯示的更強勁，並稱拜登政府正保留所有選項，其中包括制裁中國銀行，以應對來自中國工業產能過剩的威脅。

葉倫接受路透專訪時表示，在應對美國經濟面臨的一個威脅——中國的產能過剩問題上，沒有任何選項是「不在桌子上的」。她說，雖然中國的政策制定者已承認他們在電動汽車、太陽能電池板和其他清潔能源產品方面存在產能過剩問題，但中方官員需要解決這個問題。她說，上周在華盛頓舉行的國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議期間，場邊的美中會談「深入討論」了該問題。

報導稱，在被問及是否可能徵收新關稅或採取其他行動來保護美國生產商免受預計中的大量中國出口產品的影響時，葉倫說，她不會排除任何可能的應對方案。她指出，中國的過度生產威脅到美國、歐洲、日本、墨西哥和印度製造商的生存能力，但這個問題不會「在一天或一周內」得到解決。

葉倫說：「因此，中國必須認識到這一關切，並開始採取行動加以解決。但我們不希望我們的產業在此期間全軍覆沒，所以我不想把任何事情排除在外（把任何東西從桌面上拿走）」。

拜登政府正完成對川普執政時期在2018年對中國進口商品徵收的「301條款」關稅的審查，美方官員曾表示，這可能導致對一些產品徵收更高的關稅。拜登上周呼籲通過審查將對中國鋼鋁產品徵收的「301條款」關稅提高兩倍至25％。

美國貿易代表戴琪近日告訴參議員，需要採取「早期、果斷行動」來保護剛剛起步的美國電動汽車行業免受中國進口產品的衝擊。目前，美國對中國進口汽車徵收的關稅約為27.5％，而在美國銷售的中國電動汽車還很少。

此外，葉倫說：「在制裁（中國銀行）方面，我沒有什麼要宣布的。」她補充說，但這一政策選項是美國「準備在必要時使用的。」葉倫表示：「我們與中方就此進行了深入討論。我認為他們明白我們的立場，這是一個可以利用的工具。」