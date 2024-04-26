大陸央媒《證券日報》26日報導，大陸各地2024年第一季經濟數據陸續出爐。據記者不完全統計，截至目前，已有29個省（自治區、直轄市）公布第一季經濟「成績單」，其中16個省分的GDP增速跑贏大陸全國平均水準（5.2％）。具體來看，吉林GDP增速達6.5％，暫時領先；緊隨其後的江蘇和重慶均為6.2％。增速在6％以上的省分還有山東、浙江、四川、湖北、北京等五地。

《證券日報》報導，中國國際經濟交流中心經濟研究部副部長劉向東表示，總體看，各地經濟增速延續恢復態勢，展現了發展的韌性，尤其是江蘇、山東、浙江等經濟大省發揮出挑大樑的作用，引領中國經濟持續回升向好。

東源投資首席分析師劉祥東指出，各地第一季經濟增速呈現多元化格局。高於大陸全國平均水準的區域在經濟發展上表現出較強的活力和韌性，主要與這些地區的產業結構優化、創新驅動、政策扶持等因素有關。

「除了前期低基數影響外，吉林經濟增速呈現較高增長，主要體現在兩方面，一是工業經濟增長較快，尤其是汽車、軌道交通等工業產能得到充分釋放；二是服務經濟中文旅服務業供需兩旺。」劉向東表示。

從經濟總量來看，廣東、江蘇和山東排名前三，其中廣東和江蘇的GDP均超3兆元（人民幣，下同）。

劉向東認為，第一季經濟增長的支撐因素來看，主要來自工業和服務業的持續恢復，資訊產業、製造業、餐飲住宿業等增長較快，同時，外貿、投資和消費並行發力，出現持續好轉態勢，有力地支撐經濟延續好轉勢頭。

值得關注的是，第一季各地新動能活躍強勁。以長三角為例，在安徽第一季工業經濟裡，最亮眼的兩個關鍵動能莫過於電子資訊和汽車產業，分別增長36.5％和12.5％。第一季，上海固定資產投資總額同比增長9.2％，保持較高增速。其中工業投資中，製造業投資在高端晶片研發和半導體材料等製造專案的帶動下增長13.4％。

劉祥東表示，經濟內生增長動能的改善也是第一季GDP增長的重要驅動力，服務消費和製造業投資的較快增長，體現出我國經濟結構的持續優化和產業的持續升級。

進入第二季，「小長假」較多，各地紛紛抓機遇促消費。例如，北京按照計畫，第二季將抓住「假日經濟」契機，積極開展消費季活動，組織好大型會展、演出、賽事，全面提升現金、銀行卡、移動支付等支付受理環境；加快謀畫旅遊基礎設施，支持生態涵養區發展全域旅遊，提升京郊遊品質。江蘇正在抓緊制定汽車、家電、家居換新支援政策和清單，組織家電下鄉、汽車下鄉等促消費活動，努力讓消費場景多起來、人氣聚起來、市場旺起來。

除此之外，在發展新質生產力上，各地更加積極作為，著力強化科技創新、培育壯大新產業。如，上海市政府召開第二季工作會議提出，要先立後破，加快新技術賦能，實施製造業技術改造升級工程，優化資源要素配置，把傳統產業打造成為發展新質生產力的重要陣地。

在劉向東看來，第二季，各地應繼續採取有力措施擴大內需，著力在培育新質生產力、推動傳統產業轉型升級、打造文旅消費新熱點等方面下工夫，並輔之以積極的財政政策和改革措施，營造良好的創業就業投資環境和安心、放心、舒心的消費環境。