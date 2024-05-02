少子化嚴重衝擊學校招生，民進黨台中市議員陳俞融呼籲，市府除了因應少子化問題，還要留意學校分配不均的情形，例如北區的明星學校「賴厝國小」今年新生有363人，家長搶著要讓孩子念，但隔壁學校「健行國小」卻只有59名新生，擔心會進入惡性循環。

台中市議會昨（1日）進行教育文化業務質詢，市議員陳淑華指出，台中市各國小今年學生數減少500多人，明年估計將減少1700多人、減班數量達60班，推估6年後減班高達300至400班，可能造成部分國小必須關閉或併校。

陳俞融則提到，除了少子化問題衝擊校園，近幾年各校生源數分配不均的問題嚴重，以北屯區為例，有國小112學年度招生人數為30人、今年只剩17人；北區的賴厝國小今年新生有363人，但相隔僅1公里的健行國小卻只有59名新生。

陳俞融說，賴厝國小為新設學校，校風開放且不用穿制服，家長擠破頭將孩子送進去讀；反觀已有65年歷史的健行國小招生不到60人，擔心未來國小學生數可能大者恆大、小者恆小，進入惡性循環。

對此教育局表示，因應少子化問題，目前已調整各校均控留教師比例，並將評估調降班級人數的可行性；針對各校招生落差大的問題，教育局將密切關注，並規畫新設學校招生班級數及調整學區、協助轉介，協助各校發展辦學特色及汰換設備。