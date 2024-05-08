桃園市一名高中女學生在教室內遭女同學翻桌、甩巴掌、甚至持剪刀亂剪頭髮，霸凌影片曝光後，引發輿論撻伐。對此，校方第一時間表示，「雙方家長到場，經溝通後已互相理解」。不過受害者家屬卻打臉，指稱全家人都在國外，9日才會回國，「根本沒有人前去和解」。對此，教育局今（8日）上午也急忙再度回應。

據了解，受害者媽媽表示事發後雖有接到通知，但目前人在泰國，9日才會返台；而孩子爸爸直到現在都不知情，根本沒有人前去和解，打臉教育局及校方「雙方家長到場，經溝通後已互相理解」的說法。

對此，教育局今（8日）上午再度回應，7日該校二年級兩位女同學因網路言語而發生糾紛肢體衝突。導師發現後立即通知行政介入協處、關心和輔導，也已完成校安通報。

教育局指出，該校當天通知雙方家長，動手女同學母親立即到校了解，因受害女同學母親於國外，校方也透過LINE聯繫告知，後續校方已邀學生進行溝通協調，動手女同學除致歉外，其母親亦帶受害女同學修整頭髮，同時輔導室也介入關心協助。

教育局表示，校方於今（8日）上午再邀雙方親屬到校，受害女同學由舅舅、舅公代表，經再次說明事件始末，且動手女同學家長致歉後，受害家屬表示理解，至於和解與否將等到媽媽回台，目前已約定10日（本週五）上午在學校協調。本案亦責請學校依「校園霸凌防制準則」辦理。

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