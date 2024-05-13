日前在桃園某高中，發生女同學間的霸凌事件，受害者遭呼巴掌，亂剪頭髮，當時因為受害者的家長都在泰國，校方還說雙方已經和解，沒想到事情過了好幾天，這件事情越演越烈，受害女同學被打到腦震盪，霸凌者在網路PO出道歉文，結果事後對受害者女同學提告，這一連串誇張離譜的行為，被桃園市議員在臉書揭露。

桃園市議員在臉書上痛批，霸凌受害者還要被告。（翻攝臉書黃瓊慧 桃園觀察日記）

議員在臉書PO出受害者被剪掉的頭髮。（翻攝臉書黃瓊慧 桃園觀察日記）

黃瓊慧議員在昨天晚上8時許，在臉書發文表示，高中霸凌的更新，受害者被打到腦震盪，涉嫌霸凌的女同學居然對受害者提告！

受害女同學的驗傷報告。（翻攝臉書黃瓊慧 桃園觀察日記）

霸凌者的網路道歉文。（翻攝臉書黃瓊慧 桃園觀察日記）

受害者的姊姊向議員投訴，事發當時她們都在國外，原本是去泰國遊玩，整個都沒有心情，只想趕快回到台灣，透過視訊看到她被剪掉的頭髮，真的超傻眼，妹妹被打，家人們決定去報警提告，沒想到隔天對方也報復性的提告，之前網路的道歉文，根本就是假裝的。

網路上只留傳出一段影片，其實還有很多段，看到妹妹被霸凌、毆打、剪頭髮、求饒、哭喊…..真的很不捨！重點還是被她認為的好朋友給外流出去，深深覺得妹妹受到很大的委屈，那位霸凌者已經被家長帶回自行管教，可是我妹妹被打到腦震盪還要被告，根本毫無悔意！

而議員表示，到底花黑噴？！被霸凌者還要反省檢討自己哪裡做錯才會被告？已經都被打到腦震盪每天都要回診了，然後還要被打她的人告！什麼社會安全網啊？根本魚死網破。桃園市教育局，你到現在還沒跟被霸凌者的家長連絡，到底在幹嘛？XX高中，發生事情第一時刻對媒體說雙方已經和解，企圖河蟹喔？心理輔導資源在哪裡？！！

我心疼這16歲的年輕女孩，她只因為被誤會、就被一群她以為的朋友聯合起來霸凌，心裡面的傷一定遠遠大過身體的傷，朋友，才不是這樣的…….。