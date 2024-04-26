●微軟表示，截至3月底的季報獲利219.4億美元，年增19.9%；每股盈餘為2.94美元，預估值為2.83美元。同時，營收為619億美元，年增17%，預期值為608.8億美元。人工智慧AI相關業務成長，Azure雲端服務營收更是大增31%。

●英特爾公布上季季報，每股盈餘18美分，預估值為13美分，同時，營收127億美元，預期值為130億美元。英特爾預估，本季營收130億美元，市場預估為136億美元，每股盈餘10美分，預期值為24美分。另外，Gaudi人工智慧AI晶片相關產品，可望帶來5億美元商機。

●谷歌母公司Alphabet指出，上季營收為805.4億美元，市場預期790.4億美元，首度派發股息，每股配發0.2美元現金，並將買回最多700億美元等值的股票。其中，Google雲端營收95.7億美元，預估值為93.7億美元。Google廣告營收616.6億美元，預估值為601.8億美元。

●看好印度未來發展，亞馬遜雲端部門Amazon Web Services（AWS）計畫投資110億美元在印度興建資料中心。同時，AWS也承諾，將為印度人力市場創造1000個職位。

●跟去年同期相比，因建築設備需求趨緩，美國重機具業者卡特彼勒（CAT）下修本季銷售預估值，股價因此大跌7%做收。卡特彼勒表示，上季獲利28.6億美元，每股經調整後盈餘為5.6美元，營收為158億美元，年減0.3%。財報消息曝光後，市場憂心卡特彼勒未來表現，盤中股價一度大跌9.1%，盤後續跌0.29%。

●全球最大廉價航空業者，美國西南航空公司股價大跌7%，因3度下調2024年波音新飛機的交機預估。西南航空表示，今年只能收到20架波音新機，遠不及上次的估值46架，不過，最早是預估可接85架。