澎湖開辦軍事地景走讀，30人披荊斬棘尋找失落的日軍據點。圖為日軍時期興建的碉堡，用來防禦美軍的小池角登陸作戰。（許逸民攝）

澎湖開辦軍事地景走讀，30人披荊斬棘尋找失落的日軍據點。圖為講師魏以恩說明日軍和國民政府時期碉堡差異。（許逸民攝）

扼守台海、具先天地理與港灣等優越條件的澎湖群島，自古即為軍事要衝及重要的移民中繼站。澎湖縣政府文化局日前便舉辦「澎湖島要塞化：找尋西嶼失落的日軍據點─澎湖軍事地景走讀工作坊」，由臺灣軍事史研究者魏以恩老師開設專題課程，帶領30名學員披荊斬棘，在戶外實地走讀記錄這些軍事遺跡，也為軍事觀光注入潛力。

澎湖軍事文化遺產歷史悠久，西嶼在國際社會昔稱漁翁島，更有獨特非凡的軍事文化遺產。日治時期，日本定位澎湖為「要塞區」，並定位為海軍進出華南的基地，後來除被國軍接收運用外，更因而留下不少軍事文化遺產。

因此文化局開辦課程，以澎湖西嶼鄉赤馬村、內垵村一帶的軍事文化遺產為例，由講師帶領學員在野外路跡清理、清除過多植生，認識日治和國民政府時期碉堡的差異等基本課程訓練，以及日本當年為了防範美軍從小池角登陸作戰所挖掘的「反戰車壕」等阻礙戰車、步兵的防禦設施。

講師魏以恩更教授如何上網查詢美國解密後的澎湖空照圖，利用1947-1949年戰後美軍航照圖，講解1944-1945日軍在澎湖的軍事防備與變化。

希冀藉由田野調查操作實務，培養為澎湖軍事文化遺產研究、導覽的生力軍。

魏以恩指出，1960年代以前，澎湖的國軍尚未有地下坑道的思維，因此這一類土坑應該都是日軍所留下來的，因為戰後初期，共軍並沒有足夠的跨海空中與海上打擊力量，所以國軍不太會有這種需求。而石泉犀山的坑道就是屬於日治時期興建的。國軍若真的要蓋坑道，則是1960年以後，國軍才開始有明挖後覆鋼筋混擬土的坑道。