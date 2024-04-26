展望今年營運，通常第一季為谷底，隨後逐季成長，欣銓預估今年第二季可望低個位數小幅成長，不過密切關注地震牽動晶圓廠，若前段遞延同樣影響中後段廠商表現。而第三季為傳統旺季，可望成為年度最佳的季度，但今年車用恢復成長力道尚未明朗，預估第三季仍會成長，但整體成長幅度仍待觀察。欣銓今年度整體營運，預估將小幅增長，但未能看到太多利多訊號，加上地緣政治、紅海運輸問題、大陸紅色供應鏈等不確定因素衝擊，恐難顯著樂觀成長力道。

毛利率方面，欣銓今年第一季毛利率下降，第二季毛利率受到地震影響，地震雖然扣掉保險，損失可以控制兩千萬元，影響約0.6%，而第二季同樣受到電費調整，影響0.4%，整體第二季均有不利影響，且營收又未大幅增加，預估第二季毛利率季比略滑落。受到第三季營收尚未收到太樂觀訊息，毛利率回歸高檔尚未明朗。

欣銓目前產能利用率約五六成，第二季僅小幅成長，而明年新廠加入，欣銓後續將有足夠空間進而擴張產能，有能力因應需求擴大，但欣銓強調，客戶尚未確定訂單預定前，不會貿然擴大產能，不過視客戶需求，可隨時擴充產能。

針對地緣政治衝擊，欣銓進一步說明，多少會有影響，但有危機也有轉機，尤其兩岸風險，國外客戶多有擔憂，而公司在韓國、星國均有布局，相較同業提供客戶更多選擇，不過轉移也需要一段時間驗證。公司前5大客戶營收占比約4-5成，分散客戶還算成功。

台灣缺水議題，是否影響出貨？欣銓則提到，公司主要為晶圓測試，對水需求並未高度依賴，缺水對公司出貨影響不大，不過公司仍有水車等應變措施。

AI人工智慧熱潮，欣銓也表示，AI、HPC題材熱絡，不過台灣廠商真正直接參與題材並不多，不過仍可望間接參與大商機。