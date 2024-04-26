大陸央視報導，會議顯示，對督查考察發現的問題，相關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的措施，確實加以解決。要加強追蹤督辦，適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。

會議又指，對督查調查收集到的意見建議，相關部門要依照職責分工，逐條分析研究，在制定推出政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。