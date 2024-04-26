大陸央視報導，會議顯示，對督查考察發現的問題，相關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的措施，確實加以解決。要加強追蹤督辦，適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。
會議又指，對督查調查收集到的意見建議，相關部門要依照職責分工，逐條分析研究，在制定推出政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。
大陸國務院總理李強26日主持召開國務院常務會議，聽取關於優化營商環境專案督查調查情況的報告。會議指出，優化營商環境是提振社會信心、激發市場活力、增強發展後勁的重要支撐。要著眼發展大局，在營造市場化、法治化、國際化一流營商環境上持續用力，務必做出成效。
大陸央視報導，會議顯示，對督查考察發現的問題，相關地方和部門要高度重視，聚焦促進公平競爭、保護企業合法權益、破除市場壁壘、擴大對外開放、優化政務服務等方面存在的痛點難點，拿出務實管用的措施，確實加以解決。要加強追蹤督辦，適時展開「回頭看」，確保問題全部整改到位。
會議又指，對督查調查收集到的意見建議，相關部門要依照職責分工，逐條分析研究，在制定推出政策時積極予以吸收。對典型經驗做法要適時總結推廣。
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