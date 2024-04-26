近年木地板、SPC等材質受到民眾喜愛，冠軍建材（1806）也加深相關領域的耕耘，旗下「安心居頂級地板」台中旗艦店在26日開幕，象徵著冠軍對SPC建材事業的積極拓展。

在市場趨勢下，冠軍在2020年成立「安心居頂級地板」品牌，透過SPC產品線滿足不同世代的需求。繼台北展示中心後，也在台中打造旗艦店服務在地民眾，助力冠軍拓展建築工程、門市零售等業務，為業務拓展注入新動力。

冠軍董事長林榮德表示，公司近年引進最高品質的SPC石塑地板，經過三年的努力已經成為零售市場第二名成績，同時冠軍仍積極推動小宅貼大磚變豪宅，把現在常用的30X60磁磚升級到45X90或60X120，地板60公分的地磚用80或90或60X120，讓房子看起來空間更大有質感，提供消費者超乎預期的優質產品與服務，不僅消費者滿意度高，同時推升建設公司創造品牌價值。

透過台中旗艦店的開幕，冠軍也向消費者介紹「安心居頂級地板」包括防水好清潔、耐磨、甲醛零檢出、快速安裝等特點，望該產品為冠軍未來成長挹注動能。