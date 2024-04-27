汪小菲與大S離婚後，張蘭不時常跳出替汪小菲緩頰，日前汪小菲上警局，張蘭更是心疼兒子「被暗算了」，接著又爆料當年汪小菲和大S上實境節目，酬勞1.2億都被大S拿走，汪小菲還乖乖付了稅金。昨(26日)張蘭又出招，轉發小紅書上影片，題目是「大S五招逼瘋汪小菲」。

從張蘭轉發的影片中，可見一名職業是教育諮詢創始人的女性叫做王帥，在影片中剖析大S使用了哪些招數讓汪小菲做出脫序行為，王帥稱從這從大、汪大戰看來，男方一下服軟（低頭認錯之意）、一下上警局、一下又秒刪言論，結合和心理學知識可推測為何跟NPD（自戀型人格障礙）相處久了，會變得脆弱敏感、感情失控、焦慮不安，甚至陷入暴躁跟瘋狂，指大S屬於NPD人格。

王帥在片中說，NPD常見的五種手法，一是避重就輕，將錯怪罪於對方，舉例大S最近爆料強調出軌的是前夫；第二是一邊看不起你、一邊榨乾你；第三是最需要她的時候使用冷暴力，舉例大S長期拉黑汪小菲，因此汪小菲才會透過網路的力量發文，也許旁人看不懂，但他只需要大S看懂才能獲得與大S溝通的機會；第四是長期威脅、恐嚇對方；第五則是精神操控，最常見的就是PUA，如在關係中締造以上對下、操弄貶低對方的方式，讓對方不得不妥協。

見此，網友回應兩極：「張蘭終於體認到大s是npd了」、「我認為汪小菲最好的回擊方法就是不接她的招，把現在的日子過好」、「沒完沒了，有點下限吧老太太」、「別總是討論別人事後的態度，先想想自已事前的行為」。而汪小菲這方最近則是多次表明不想再跟前妻吵架，直言：「真的是怎麼辦呢？我鬥不過她」，「我跟那個誰完全不是一類人」，隔幾天再說：「跟她爭沒什麼意思」。