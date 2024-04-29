嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道長近1公里路段，車道兩側種植多棵小葉欖仁樹，因樹根亂竄、凸起，導致柏油路面呈波浪狀，高低起伏落差最多達30公分，不少民眾因此摔倒、摔車，29日縣議員黃啟豪、民雄鄉長林于玲會同縣府建設處現地會勘，希望能尋求解決之道，全面改善。

嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道長近1公里路段，車道兩側種植多棵小葉欖仁樹，因樹根亂竄、凸起，導致柏油路面呈波浪狀，高低起伏落差最多達30公分。（呂妍庭攝）

民雄市區通往頂寮村的嘉81鄉道路段，小葉欖仁樹自然形成林蔭大道，景色十分優美，卻潛藏通行危機，林于玲說，這條鄉道是縣府管轄，路樹由社區幫忙維護，當初種植時沒有考慮到竄根問題，結果竄根造成路面隆起、高低不平，已有許多民眾閃避往來車輛時被凸起路面絆倒，相關意外非常多。

嘉義縣民雄鄉嘉81鄉道長近1公里路段，車道兩側種植多棵小葉欖仁樹，因樹根亂竄、凸起，導致柏油路面呈波浪狀，高低起伏落差最多達30公分。（呂妍庭攝）

林于玲說，因公所路樹養護經費有限，要照顧全鄉路樹已明顯不足，盼黃啟豪能在議會提案，建請縣府全面改善，公所也會擬計畫請縣府一齊協助向中央爭取經費、打造步道，讓路樹得以保留，同時兼顧交通安全。

黃啟豪說，樹根導致路面隆起，落差最多甚至到30公分，已有安全疑慮，會與建設處、公所協調解決之道，看是否把路樹周邊圍起來或採移植方式，徹底解決問題。