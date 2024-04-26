孫姓郵務生前曾傳訊息給友人提醒「下雨天走路騎車開車要小心」，不料卻遇憾事。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

20240426偷竊畫面（讀者提供）(蔡旻妤翻攝)

「震驚、不捨！」彰化縣芬園鄉社口郵局孫姓郵務士，今天中午執勤途中遭倒塌的路樹砸中身亡，因近日豪雨不斷，他今天上午才傳訊給友人提醒「下雨天走路騎車開車要小心」，不料卻遇憾事。他生前為人熱心，跑遍芬園鄉內的大街小巷，許多鄉民都認識他，不幸消息傳開後，讓鄉民感到震驚與不捨。

警方指出，今天中午12點27分獲報，芬園鄉彰南路一段發生路樹倒塌壓到郵差的意外。經查，騎機車的芬園鄉社口郵局孫姓郵務士（48歲）遭倒塌的黃花風鈴木砸中，救護人員到場後，路過的堆高機協助將倒塌的路樹抬起，將孫姓郵務士救出送草屯佑民醫院搶救，醫院判定到院前死亡。

孫姓郵務士的阿姨聞訊趕到事發現場，她看到倒塌的路樹還壓著機車，路面滿地鮮血，且機車旁還有許多的郵件，不禁悲從中來，十分心疼她從小看到大的親人就這麼走了。

「人人都稱讚，又熱心又孝順。」阿姨表示，孫姓郵務士未婚，當兵退伍後就開始當郵差，送信已送了20幾年了，在地方上幾乎大家都認識，工作相當認真，且為人很熱心，也很孝順，加上個性和善，與民眾互動良好，人人都稱讚，發生這樣不幸的事，她相當難過。

孫姓郵務士的友人透露，因這幾天都在下雨，今天上午11點多時，孫姓郵務士還傳訊息提醒「下雨天走路騎車開車要小心」，沒想到中午12點就傳出意外，實在讓人相當震驚、不捨。

彰化郵局副理陳樂明指出，接到消息很傷痛，孫姓郵務士因公殉職，將派員協助處理其後事。孫員還有80歲的母親，會從優辦理因公殉職的撫恤，而因是在執行公務時遭路樹壓死，該棵路樹屬於國家的設施，本起意外是否符合國家賠償，也會提供家屬包括聘請律師等的法律協助。

陳樂明表示，這起意外也造成郵件損毀，已派員將掉落在現場的郵件取回，寄件人或收件人若因郵件損毀而主張賠償，郵局會負責。

他強調，這幾天都有通知同仁，若天氣變化劇烈，無法執行送件時，應先找地方避雨，也授權單位主管可因應天氣狀況，可適時召回外勤同事，以保障安全。孫姓郵務士於1999年開始任職，已服務25年，平常表現奉公守法，發生這樣的事件，令人傷痛。