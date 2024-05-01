國道1號中山高速公路彰化路段近來發生木棉花棉絮飄散的狀況，國道警方提醒用路人小心行車。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

5月雪下錯地方！近日民眾駕車行經國道1號中山高速公路彰化北斗路段時，赫見滿天棉絮隨著風勢飄散，有如降下5月雪，對此國道警方提醒，棉絮飄散美景藏著危機，用路人務必保持行車車距，變換車道一定要打方向燈，以策安全。

每年春夏交替的季節，正是木棉結蒴果的時期，裂開的蒴果棉絮隨風四處飄散，景象雖美，卻也十分惱人。

彰化縣北斗鎮及埤頭鄉等地種植大量木棉樹，近日棉絮大量飄散到的鄰近農地及道路，甚至是中山高速公路上，影響行車安全。

昨天下午大雷雨來襲前，彰化地區刮起強風，大量棉絮飄到中山高速公路北斗路段，且隨強風在空中飛舞，用路人驚見不斷有棉絮迎面而來，有如降下5月雪，紛紛將行車畫面上傳社群平，引發網友熱議。

國道三隊指出，國道1號彰化路段因沿線種植木棉花，易造成有棉絮四散情形，提醒用路人駕車行駛高快速公路時勿欣賞美景，並應注意車前狀況專心開車，與前車保持安全距離，勿超速行駛，變換車道時並應使用方向燈，並確保有足夠之安全距離才變換車道。