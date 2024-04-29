創立於1898年的法國知名連鎖超市集團「佳喜樂」（Casino ）去年慘虧57億歐元（約新台幣2020億元），今年來股價更暴跌逾90%。在深陷財務危機的情況下，佳喜樂決定裁撤旗下3000多名員工。

據《Euronews》報導，佳喜樂在法國聘僱近3萬名員工，而裁員人數將介於1300至3200人。相關裁員計畫將在5月6日由資方與工會協商後決定。

除了藉由大規模裁員來降低支出、穩定營運，佳喜樂同時也將改變營運策略，將發展重心從大型賣場，轉移至中小型連鎖超商，增強各門市的收益。

其實佳喜樂也曾來台灣設點，在1999年初進入台灣市場，先自行在高雄與台中開設吉安量販店，而後在2000年與遠東集團合資經營愛買吉安量販店，但經過6年的磨合，終在2006年宣布拆夥。佳喜樂出售股份撤出台灣市場。

為了重組業務以擺脫債務，佳喜樂已將大部分大型商店賣給競爭對手Intermarche、Auchan 與家樂福，目前手上僅保留2至3個品牌連鎖超市。