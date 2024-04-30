大陸第一季經濟增長5.3％，野村中國首席經濟學家陸挺認為，對於第二至四季的經濟不能盲目樂觀，房地產市場仍在下行、工業品價格整體低迷等，反映存在需求不足等問題、依然面臨下行壓力。他認為，銀行針對白名單給開發商提供資金的積極性不夠，建議由大陸中央政府出面建設保交樓基金。

據21世紀經濟報導，陸挺指出，大陸當前經濟依然面臨下行壓力，預計後續幾季經濟增速很大機率低於5.3％。房地產行業仍在持續下行，加上廣義財政政策力度有限，對中國經濟拖累很大，什麼時候能實現「軟著陸」需要觀察。

陸挺認為，大陸穩經濟關鍵在於穩房市。房地產行業的下行對中國經濟影響很大，因其涉及上下游眾多，對GDP、財政收入等影響較大。房價下跌，造成銀行系統的抵押物價值下行，造成整個社會有效信貸需求的下降。加上房地產銷售狀況不佳，對上下游企業和銀行壞帳等造成較大影響。

陸挺表示，房地產政策上還有改進空間。要穩住房地產行業，不能完全依賴保障房或城中村改造等，應該將保交樓和保主體結合起來，加強保交樓的工作，保住以市場為主的房地產供應體系，包括優秀的民營、混合所有制、國企房地產開發商等。

陸挺建議，由大陸中央政府出面建設保交樓基金。因為當前保交樓的工作，地方政府和開發商缺乏資金，銀行針對白名單給開發商提供資金的積極性不夠。這裡要做好詳細調查研究，因為各地建案的去化率存在差異。

陸挺續指，那些去化率很高的建案應該推進保交樓工作，剩下沒賣掉的可讓地方政府收購轉做保障房，這裡的資金應該更多來自大陸中央的特別資金；那些去化率很低的建案，要考慮是否推進後續建設工作，也要考慮是否給相關居民退錢，或者轉移到別的建案安置等社會問題。