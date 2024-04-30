直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。( 國防部提供 )

2024 04 30 戰術戰傷及災難事故救護大樓媒體邀訪

軍醫局於去年12月落成的衛勤訓練中心戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓，隸屬於國防醫學院，為全亞洲最大戰傷中心。國防部今（30日）邀訪媒體參訪，了解國軍在因應不同戰場敵火及災難事故情境下的傷患救護作業，以及平時如何訓練官兵具備執行該項救護技能。

直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。(葉庭欣攝 )

直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。(葉庭欣攝 )

直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。(葉庭欣攝 )

直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。(葉庭欣攝 )

直擊！亞洲最大「戰傷大樓」曝光，悍馬、黑鷹直升機擬真戰場救護。(葉庭欣攝 )

「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」導入擬真實境及人工智慧AI技術，官兵模擬重大災難、灘岸作戰、及戰傷救護後送照護，並將傷患、自傷患收集點撤離至後送區，進行裝載（悍馬型救護車）及後送照護，接續實施黑鷹直升機及AAV7車上擬真照護。

「戰術戰傷及災難事故救護訓練大樓」是國內首座導入人工智慧技術（Artificial intelliece，AI）搭載「戰術戰傷情境模擬訓練系統」、「重大災難事故情境模擬訓練系統」、「載具照護模擬訓練系統」、「多功能救護技能訓練教室」及「危害環境與物質救護訓練教室」等5大訓場的智能化訓練大樓。

據了解，以往救護訓練課程多著重於緊急救護技術（Emergency medical technician，EMT）觀念、技能及處置，近年來藉學習美軍實戰經驗與作法，積極發展戰術戰傷救護訓練，加上借鏡烏俄及以巴等國際戰爭傷損情勢，更突顯敵火下產生傷患時，有效救治並提高存活率的重要性。

在原有課程設計基礎之上，融入情境模擬訓練系統，並結合穿戴式裝置與高階智能模擬假人等設備應用在智能化教學模式上，使受訓學員能夠籍由擬真視效、聲光及煙（雨）霧效果，打造身歷戰場或災難景況，使訓練過程更加貼近真實場景，考驗學員們臨（戰）場應變反應能力。

此外，透過AI輔助使授課教官快速蒐整學員在救護技術操作過程常見缺失項目，即時回饋學員予以修正，並加強訓練弱項和課程盲點；另運用大數據資料分析及AI演算等功能，提供授課教官未來課程研改、教案編修及訓練應加強重點的參考依據，以建立個人（班隊）最佳化訓練模組。

衛訓中心亦不斷積極與消防署、警政署、教育部、醫學校（院）、醫療機構及學（協）會等政府機關和民間團體交流合作，透過全民國防動員救護教育訓練推廣，增進國人在戰傷救護基本知能，並期藉整合公（民）營救護體系，強化訓練平戰轉換協作機，以因應戰時有效整合衛生動員所需資源及作業鏈結。