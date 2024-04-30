地緣緊張局勢和經濟不確定性驅動避險需求、OTC市場投資熱絡、央行持續買進以及亞洲買家需求高漲，是3到4月金價上漲的主要原因。今年首季黃金平均價格創下歷史新高每盎司2,070美元。

根據世界黃金協會（WGC）調查，若不計OTC交易，第一季黃金需求年減5%，至1,102公噸，主要因珠寶首飾消費下滑2%，以及有實金儲備的黃金ETF流出114公噸。

全球央行在2022至2023年大舉買進黃金後，今年首季黃金儲備增加290公噸，較去年同期增加1%、較5年的季度均值增加69%。

WGC歐洲、中東和非洲區（EMEA）資深分析師Krishan Gopaul表示，該機構預估2024年各國央行的購買量將略低於去年的1,037.4公噸，但仍將高於2022年之前的水準。儘管各國央行購買黃金的動能仍將持續下去，但我們對未來抱持謹慎的看法，將觀察最近金價上漲是否促使一些央行放緩購買力道，或促使某些央行出售部分黃金資產。