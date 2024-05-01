2024年5月1日澎湖縣／戶外教學出意外，澎湖中正國小2小六女童，站上階梯斜坡要拍照，卻不慎滑落跌入仙人掌叢內，自行脫困後步行上救護車就醫。（民眾提供／許逸民澎湖傳真）

澎湖西嶼鄉小門地質館前通往鯨魚洞斜坡，一年前才發生台北遊客為撿拾遭風吹落的帽子，不慎跌落至仙人掌叢內無法脫困，最後出動警消救援。今（1日）早，又發生一起馬公市中正國小師生到此戶外教學，就在階梯上拍照留念時，2小六女童也不慎滑落仙人掌叢中，所幸僅擦傷和小刺傷，並無大礙。

據現場人員透露，上午10時許，中正國小6年級師生到小門村進行地質戶外教學，就在參觀完小門地質探索舘後要前往鯨魚洞路上，大夥在階梯上要拍團體照時，這2名女學童疑為插空隙露臉，而站上階梯旁斜坡，豈料天雨坡滑，2人就滑落而跌入仙人掌叢內。

西嶼消防分隊獲報後，雖立即派出救護車馳援，但2學生自行脫困，僅擦傷及小刺傷，並自己步行上救護車就醫，經醫院敷藥後由師長接回。

去年4月26日近午，來自台北市的一名60歲男性遊客，也是隨團前往小門地質館及附近園區參觀，在行經濱海步道時，頂上帽子突被強風吹落，掉在下方的仙人掌叢內，一時心急也不察是斜坡地形，而失足滑落至仙人掌叢內，但因無法自行脫困，由其他團員撥打119報案，經警消借用長竹竿，才將遊客拉出，並費了好大一番功夫幫忙「除刺」，不過遊客拒絕送醫。