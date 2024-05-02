台積電掌握台灣經濟命脈，在全球半導體產業也扮演主導地位，英國《電訊報》專欄文章指出，台積電具備許多偉大公司的特徵，而且獲得全球許多頂尖基金經理人的認可，文章認為，台積電作為一間全球領導者，股價實在太便宜，反觀英特爾連車尾燈都看不到。

專欄指出，金融出版商Citywire追蹤的1萬名股票基金經理，績效排名前3%的人，共有34位持有台積電的股票，這讓台積電獲得頂級的「AAA評級」。

此外，台積電提供高功能晶片給蘋果、輝達以及超微，主導了市場地位，並為股東帶來卓越回報。台積電股票過去1年上漲46%，過去10年上漲715%，曾經的領導者英特爾連台積電的車尾燈都看不到。

報導稱，台積電只專注製造晶片，多年來與客戶建立起互相信任的關係，是台積電最大的競爭優勢，這也可以說明，台積電的晶片因此在輝達、超微的產品中占主導地位。

雖然台海局勢敏感，部分投資人對買進台積電股票抱持遲疑態度，但專欄認為，雖然這樣的擔憂很合理，但萬一發生台海戰爭，影響的將會是全球股價。

報導最後總結，考量台積電股價為明年EPS（每股盈餘）預測值的預期本益比的19.4倍，以及中期約20%的獲利成長率，其股價已過度反映許多風險，台積電做為全球市場的領導者，股價實在太便宜。

台積電ADR昨（1日）下跌1.75%，收在134.94美元。台股現貨方面，今早盤下跌15元至775元。