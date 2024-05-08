台積電熊本廠已在2月底開幕，使當地就業環境出現巨變，雖然台積電給的優渥薪資吸引了不少求職者的目光，但也導致當地企業面臨招不到人的窘境，甚至連鄰近的鹿兒島也受到衝擊，部分中小企業人才短缺，年輕人變得更加容易跳槽。

根據《南日本新聞》報導，位在鹿兒島市、生產測量儀器和辦公自動化設備的公司久永，62歲的社長久永修平十分困擾地表示，由於台積電入駐熊本縣，搶奪技術人員的競爭更加激烈，他們發現要留住應屆畢業生實在不容易，加劇了人力短缺的問題。

在鹿兒島市經營飯店婚禮服務的65歲業者上塘裕二則說，雖然疫情已經過去、消費者回來了，但人力不足夠；鹿兒島縣中小企業協會代表理事、金屬加工製造商「南光」的65歲社長上田平孝也說，如果沒有提高薪資，就徵不到人了。

報導提到，鹿兒島一些中小企業目前正透過中途採用，解決人力短缺困境，即錄用有工作經驗的人，或是提高公司福利，以及降低公司和求職者的期待有落差的狀況，以度過勞動力短缺的難關。