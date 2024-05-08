台新投顧副總黃文清表示，這一波攻勢其實仍較預期強，從前一波登頂20883.69點歷史新高點後，目前也站穩第一隻腳，以先前經驗分析，後續走勢分為區間震盪、回測第二隻腳之兩種，目前觀察市場資金還是願意在大盤個股輪動地過程中駐守，可見低檔有撐，預估短期以區間震盪，而非回檔，短期預估在20500-20800點區間震盪。而市場聚焦的降息時程，雖然5、6月降息機會不大，但後續仍有降息可能，現階段將待最新通膨數據公布。

黃副總提到，第一季財報陸續公布中，法說會也持續發表對後續營運展望，預估5月中財報公布後，大盤有機會在展開下一波行情。操作上，相關個股走勢漲多高檔回檔整理，5月部分資金湧入非電、傳產的補漲行列，不過基本面驅使，後續漲勢仍看好電子，其中AI仍是重要主流。

台股ADR周二僅中華電走揚，台積電、日月光、聯電ADR皆下滑。周三權值股台積電(2330)開跌6元至794元，早盤最低至792元，隨後跌幅收斂。聯電(2303)、鴻海(2317)則開低走高翻紅，聯發科(2454)更強漲近半根漲停。

機器人、重電題材雙重攻勢，電機類股領軍強漲，機器人題材續威，所羅門(2359)續觸及漲停，穎漢(4562)更高鎖23.90元漲停價，而重電的華城(1519)、士電(1503)、中興電(1513)、亞力(1514)、大同(2371)等也強悍高漲。其中士電大股東國賓(2704)獲利爆衝，周三股價衝上76.6元漲停價，領頭觀光股。

蘋果iPad新品登場，概念股的台積電、鴻海、仁寶(2324)、台光電(2383)、台郡(6269)等僅小漲走勢。AI概念股也跌多漲少，當中英業達(2356)、金像電(2368)、廣達(2382)、京元電子(2449)、健鼎(3044)、緯創(3231)、雙鴻(3324)、世芯-KY(3661)表現相對亮眼。

BCI、BDI指數帶勁，新興(2605)、裕民(2606)一度亮燈漲停後打開，盤中航運股由萬海(2615)、龍德造船(6753)、台灣虎航-創(6757)接手續漲。