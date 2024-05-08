美國政府以構成國安疑慮為由，在2019年將華為列入所謂「實體清單」的出口黑名單。這表示美國企業必須先取得商務部核准才能向華為提供商品或技術。不過在前總統川普卸任之前，美國商務部給予英特爾、高通等美國公司特別豁免權，得以繼續向華為提供某些特定產品。

路透社報導，知情人士透露某些公司在周二接獲通知，其出貨給華為的許可被撤銷，且立即生效。彭博社則直接點名高通和英特爾向華為出售晶片的許可被撤銷。

美國商務部周二發布聲明，證實該主管機關已經撤銷向華為出口的「某些」許可，但拒絕指明撤銷了哪些出口許可。

華為上個月發表第一部AI筆電「MateBook X Pro」，採用的就是英特爾的新處理器Core Ultra 9。這引來共和黨的批評聲浪，稱這意味著美國商務部為英特爾賣晶片給華為大開綠燈。

在手機晶片方面，高通在2020年獲得美國政府豁免，自此便只向華為出貨較老舊的4G晶片，但高通向華為授權5G技術的業務並未終止，去年華為開始使用旗下海思半導體設計的5G晶片，大多數分析師認為此款晶片已經違反美國的制裁規定。高通在本月提交的文件中表示，該公司與華為的專利授權協議將於2025會計年度的年初到期，並已經開始就續約展開協商。

美國的強硬派認為此類技術授權造就了華為的「大反攻」。去年8月華為推出一款高階手機，採用的即是中芯製造的先進晶片，這對美國而言無疑是制裁華為和中芯的大破口。根據Counterpoint所做的調查，這款新機帶動華為智慧手機銷量在2024年前六周暴增64%。