台塑表示，台塑與日本德山合資成立台塑德山，雙方持股各5成。1月22日董事會決議通過，以不超過台幣11億元為上限，向日本德山購買台灣德亞瑪50％股權，並於4月18日完成股票交割。

台塑以台灣德亞瑪50％股權（持有1,000萬股，每股淨值新台幣57.20405元），依1比5.720405之換股比例，交換台塑德山規劃以每股面額新台幣10元發行之新股5,720萬4,050股。換股後，台塑持有台塑德山股數將由5,000萬股提高為1億720萬4,050股，持股比例維持50％。

台塑指出，目前全球僅有日本德山等兩家廠商可提供高純度電子級異丙醇(IPA)，台灣德亞瑪已在台灣半導體產業深耕超過三十年，特別在先進製程上，能提供不可或缺的高純度電子級IPA。此股權交易案完成後，除對台灣半導體產業發展有更好的貢獻外，也能擴大台塑在半導體產業的布局。

台灣德亞瑪實收資本額為2億元，主要致力於半導體產業用高純度異丙醇(IPA)及顯影液(TMAH)等有機化學品製造銷售；營運模式為自母公司日本德山進口IPA及TMAH原料，於台灣廠區進行高純化製程，製造產品主要銷售予半導體市場等科技產業使用，目前台灣地區營業據點為台北營業所、新竹廠及雲林廠三處。

台灣德亞瑪成為台塑德山100％子公司後，台塑德山可利用其既有生產設備及銷售通路，整合台灣IPA業務，提升經營績效。