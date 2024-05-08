外交家雜誌（The Diplomat）於5月5日刊登日本防衛省智庫防衛研究所理論研究部長飯田將史所寫的文章，他分析，在這次總統和立委選舉，中國大陸的認知戰並沒有產生決定性影響。國際政治觀察家方恩格律師7日在臉書認為，這很少見，太多學者以「什麽都是大陸認知作戰」的分析方式來維生。方恩格也開酸，恐怕這位日籍學者會拿不到來台灣的邀請了！

飯田將史這篇文章指出，中國大陸的認知戰，旨在通過影響臺灣選民的看法，以有利於中國大陸的方式改變選舉結果，難評估對臺灣在多大程度上有效。

在這次總統選舉，民進黨的賴清德以40%的選票獲勝，而國民黨在立法院選舉中獲得52個席，略領先民進黨51個席。飯田將史分析，影響選舉結果的因素有很多，但很明顯，中國大陸的認知戰並沒有對這次選舉產生決定性影響。

國際政治觀察家方恩格律師7日在臉書認為，外籍學者飯田將史寫說大陸認知作戰沒有影響到台灣2024年選舉，這很少見，因為太多學者以「什麽都是大陸認知作戰」的分析方式來維生。方恩格也開酸，恐怕這位日籍學者會拿不到來台灣的邀請了！

國際政治觀察家方恩格律師。（方恩格提供）

網友在方恩格臉書留言指出，絕大多數的人，都沒有因為誰的認知作戰而「改變」投票意向，所以可以說是這些認知作戰並沒有發揮作用。但是民進黨認為，只要是中國大陸的政策或行為，都是在對臺灣認知作戰，所以必須支持民進黨、配合民進黨。誰反對，誰就是中共同路人。

另外，也有網友直言，如果承認「認知作戰」無效，那麼打著「認知作戰」這面大旗的專家學者、政治人物就無法從中獲取自己的利益了。所以即使根本沒有「認知作戰」或「認知作戰」沒有發揮應有的影響力，他們也必須繼續製造「認知作戰」的假象。