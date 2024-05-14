520諧音我愛你，5月20日當天到高雄市各區戶政事務所辦理結婚登記，即可獲得高市府民政局文創設計限量版「高雄愛」賀禮1份，數量有限，新人別錯過來自民政局的祝福。

高市府特別在5月20日這個專屬情人的日子，致贈結婚祝福禮，只要向全市各戶政事務所預約520當日辦理結緍登記，每對新人即可獲得1份限量版的「高雄愛」禮盒。

「高雄愛」禮盒有8款心型餅乾。（圖／高雄市民政局）

以珠寶盒珍藏瑰寶為設計概念的禮盒，盒面上印有「高興伴一生，雄愛一起甜」字樣，盒內裝入印有象徵高雄意象圖案的8款心型餅乾，由高雄在地知名店家17號穀倉製作，寓意將高雄迷人浪漫的景緻幻化成甜蜜的滋味，在520這充滿幸福的日子裡，相愛的兩人一起品嚐幸福的滋味，且將彼此雋永的愛情及美好的回憶永遠珍藏在粉紅色珠寶盒裡。

另外，為讓520當天結婚登記新人留下與眾不同的回憶，高市戶政事務所同時舉辦「放閃Show恩愛，說出新未來，扭出新希望」人口政策口號宣導影音徵集活動，520當天成結婚登記的新人們只要完成指定任務，即可參加扭蛋抽抽樂，就有機會獲得面額100元超商禮券或小禮物，祝福每對新人幸福滿溢。