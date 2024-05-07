南亞因電子材料、化工、聚酯、塑膠加工四大產業市場需求增溫，4月營收218.8億元，月增1.6％，單月營收達近7個月新高，且比去年同期成長2.5％。

此外，台塑（1301）因印度4月適逢大選期間（4／19～6／1），部分政府基礎建設暫緩執行，PVC需求減少，加上液鹼及EVA配合客戶船期安排，4月部分訂單延至5月交運，4月營收166.61億元，月減5.7％，但較去年同期成長2.9％。

台塑化（6505）因常壓蒸餾單元、重油加氫脫硫單元及重油媒裂單元各一套執行定檢，4月原油日煉量32.6萬桶，營收507.17億元，月減12％，但較去年同期年增5.5％。

台化董事長洪福源指出，油價及原料成本上漲，及下游開動率回升並依需補庫，支撐石化塑膠產品售價跟漲。其中，4月PX自用增加且看好後市擇單銷售，減少9.4億元；萃餘油回售台塑化增加4.2億元；合成酚廠3月安排工檢，本月產銷正常，苯酚、丙酮合計增加2億元；PTA下游聚酯客戶陸續復產開動率提升，銷售增加。

大陸寧波PTA-6擴建投產，銷售增加10.3億元；萃餘油產銷調節增加外售2.3億元。越南FIC發電機組運轉時數配合國家電網調度，增加1.4億元；福懋受季節轉換影響，長纖布秋冬訂單減少，影響1.5億元。

南亞董事長吳嘉昭表示，4月電子材料產品營業額增加7.2億元（量差＋7.0、價差＋0.2）。銅箔基板、環氧樹脂、玻纖布、銅箔之銷售量都顯著成長，主要是通訊、伺服器、家電材料、船舶等工業塗料需求增加，且五一假期前湧現客戶備料訂單，加上市場預期銅價受國際情勢影響將進一步上漲並拉升產品報價，導致下游積極購買，各類電子材料產品營收成長。

伴隨經濟溫和復甦，營造及修繕用料進入施工旺季需求增加，而傢裝、車用、家電、工具、包裝材料等用途產品的銷售業績也都有小幅提升，使塑膠加工產品之營業額在台灣、中國大陸、美國皆比上月成長，南亞4月塑膠加工產品營業額增加1.4億元（量差＋0.5、價差＋0.9）。

聚酯產品銷售量依不同產品各有增減，主要是棉增加、紡用粒減少；而為反應成本，各產品售價普遍調漲，使整體營收增加。化工產品BPA拓展外銷市場，新增東北亞合約訂單，營收成長。

台塑化4月煉油事業營收月減14.8％。產品總銷售量10,754千桶，比3月減少2,950千桶。4月杜拜原油89.2美元／桶，月漲5美元／桶，但受外銷油品對原油價差比3月減少、化學品價差疲弱，及內銷汽、柴油配合國內物價平穩機制之吸收金額比3月增加影響，4月產品平均售價月增1.6美元／桶。

烯烴事業4月產品總銷售量34.5萬噸，月減2萬噸。4月全產品平均售價比3月增加3美元／噸，主要係丁二烯受供給吃緊影響，平均售價比3月增加44美元／噸，但乙烯與丙烯受市場供給寬鬆影響，平均售價比3月分別減少5美元／噸及6美元／噸。另裂解汽油平均售價比3月增加10美元／噸。