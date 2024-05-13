台南市政府治理學甲羊稠厝排水，以護岸整建，搭配滯洪池抽水站加速低地排洪為主。（張毓翎攝）

台南市學甲羊稠厝滯洪池面積1.3公頃，經此次改善工程，蓄洪量從2.6萬公噸提高到3.9萬公噸。（張毓翎攝）

台南市政府水利局為了保護學甲區三慶里頂洲、紅茄萣、新芳等聚落，免於淹水危險，新建羊稠厝抽水站和滯洪池，近日因應極端氣候，在中央前瞻計畫經費支持下，又增設應急抽水井、調壓井、出流箱涵及移動式抽水機的預留空間，增加抽水量能及蓄洪量。

羊稠厝排水屬於新田寮排水系統，長度約2公里、集水面積約270公頃，周邊地勢低窪，多為魚塭及農田，為了改善附近水患，市府治理策略以護岸整建，搭配滯洪池抽水站加速低地排洪為主，2012年完成的羊稠厝抽水站，抽水量能為3cms（每秒抽排3公噸的雨水）、滯洪池面積1.3公頃、蓄洪量2.6萬公噸。

在氣候變遷挑戰之下，為了提升抽水量能及蓄洪量，南市府水利局向經濟部水利署爭取前瞻基礎建設計畫核定辦理「學甲區羊稠厝滯洪池應急改善工程」，總經費1630萬元，中央補助1170萬元，去年5月開工，今年3月完工啟用。

水利局局長邱忠川表示，羊稠厝滯洪池應急改善工程增設應急抽水井、調壓井及出流箱涵，讓整體抽水量能從3cms增至6cms，蓄洪量也從2.6萬公噸提高到3.9萬公噸，而且預留空間至多可配置6組移動式抽水機進駐，因應未來極端降雨事件變化。

市長黃偉哲13日前往羊稠厝抽水站視察，檢視抽水站防汛整備狀況；他說，因應氣候變遷挑戰日漸嚴峻，不論是治水與防洪皆都需要超前部署，市府未來也會持續精進強化雨水下水道建設、排水整治或是抽水設備改善。