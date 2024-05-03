南亞科4月自結合併營收32.06億元 年增逾四成 15:032024/05/03 工商 李娟萍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南亞科（2408）3日公布2024年4月份自結合併營收為新台幣32.06億元，較上月減少5.45％，較去年同期增加41.88％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 1~4月累計合併營收為新台幣127.09億元，較去年同期增加46.34％。 百大創新機構獎台積電、聯發科11機構入榜 機率僅萬分之1 蘋果公布最新供應鏈名單 大陸8家新入列 4家被剔除 4月車市3.7萬輛雙減 和泰車續居豪華、國產雙冠王 #南亞科 #合併營收為新台幣 #較去年同期 #增逾 #上月減少 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 金融三業獲利翻倍 首季大賺近3,000億元 22:202024/05/01 財經 產險第一季簽單保費成長逾10％ 商業火險等多項保費成長逾3成 23:512024/04/15 財經 連續第二年 南亞科入選科睿唯安2024全球百大創新機構 19:282024/04/15 財經 《通網股》互動去年獲利逾翻倍 全年成長動能發酵 09:282024/04/22 財經 晶片銷售強勁 南韓4月前20天出口年增逾1成 11:062024/04/22 財經 雲林縣爭取台積電設廠帶動房市 斗六這新案熱賣 13:002024/04/25 財經 渣打銀符銘財分析台灣3月外銷訂單成長正復甦 23:552024/04/22 財經 《通網股》中華電Q1多項數據超標 董座：新三雄版圖持續擴大領先 15:182024/05/02 財經 《電零組》國巨Q1每股盈餘11.02元 預期客戶端庫存調整Q2結束 16:392024/04/18 財經 《半導體》先進製程需求旺 台積電Q2營收估季增逾6％衝新高 15:182024/04/18 財經 《半導體》南亞科今年挑戰轉虧為盈 法人目標價看這 11:382024/04/11 財經 台光電資本支出激增五成 「這檔」首季EPS狂飆18倍 09:332024/05/02 財經 互動國際第一季每股獲利1.36元 19:132024/04/19 財經 台虹Q1每股稅後純益0.63元 登六季高點 19:432024/04/24 財經 專利影響力突出 工研院八度獲頒全球百大創新機構獎 20:412024/04/15 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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