地方政府立法的地方稅，調高稅率可不受30％限制，財政部表示，與《地方稅通則》第4條之精神，將尊重委員會審議的結果。

財政部委員會6日將審議《地方稅通則》，立法委員傅崐萁與賴士葆提案修正。原規定直轄市政府、縣市政府除印花稅、土地增值稅外，地方稅原則規定稅率上限的30％，予以調高。

不過發生較大的爭議是，花蓮縣政府2009年《花蓮縣礦石開採特別稅自治條例》課徵礦石稅，原本每公噸課徵4元，後改為5.2元，後有調高到10年，但是花蓮縣政府2016年廢止未施行期滿，就一口氣調高到70元。使得開採的廠商向行政法院提起訴訟，引起爭議，而花蓮縣最後也重新調整。

根據了解，目前地方稅所立法的除了礦石稅外，還有土石採取景觀維護特別稅、營建剩餘土石方稅。而立委提案將修，只限於「中央立法」規定的地方稅例如房屋稅、使用牌照稅、娛樂稅等。

而如果修法過關，未來的地方立法的地方稅就可不受30％的限制。財政部報告顯示，立委所提的內容認為並不違反第4條的精神，因此尊重委員會的審議。