立法委員吳秉叡問及，CFC去年上路，對於今年申報所得稅的影響；以及近幾年稅收超徵，財政部預估稅收失準的問題。財政部次長李慶華表示，CFC稅收增加55億元。

李慶華今日到立法院財政委員會接受質詢。針對吳秉叡問及CFC上路對於稅收的影響。根據研究統計，上市櫃公司有7成有海外投資，累計盈餘大約是1259億元，估計影響稅收大約是55億元。

為何CFC實施影響稅收僅55億元，李慶華表示，不是每一元都會收CFC的稅，像是如果即便在低稅負地區設置公司，但是有實質營運；以及設置有免稅額度700多萬元，以及海外如果有繳稅可以回來扣抵等。

根據預算編列，營所稅收9000多億元，吳秉叡、立委賴士葆經濟持續增加，但是營所稅收早已破兆元，皆認為財政部編列仍偏於保守。

李慶華回應，去年已經精進稅收預估，成立稅收估測小組，這個預測小組今年還會持續運作，超徵不會像前兩年差距這麼大，今年比較沒有把握是證交稅，因為財政部以日成交量3500億元，現在日成交量已經達到5000多億元。