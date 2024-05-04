國民黨立法委員林思銘為擴大服務，深耕在地，4日成立竹北服務處開幕，邀請在地鄉親、社團協會與竹北各層級公職人員200多人共襄盛舉，林思銘特別強調要解決新竹縣未來的發展問題，尤其在竹北地區的優先政策，首重教育與交通議題。

林思銘表示，新竹縣持續蓬勃發展，人口也即將突破60萬人口，經濟發展帶來的交通與教育等民生議題必須持續關注解決，在交通發展的部分，目前除了已經核定興建的楊梅頭份高架路段延伸段，他爭取的台68快速道路連結國道1號系統，行政院也同意加以規畫。

另外，擴大新竹交通連結及解決竹北的交流道塞車問題，竹北交流道必須改善成完整的鑽石型交流道及最好要增設第二交流閘道，銜接莊敬北路至光明一路的隧道也必須拓寬，解決AI園區廠商進駐後的交通擁擠問題。

教育議題的部分，人口移入導致學校不足的問題，林思銘指在中央積極爭取經費回來地方建校外，也強調竹北未來必須要成立一間能夠整合在地高教資源的高中，而校地部分則希望台大能歸還竹北分校部分校地來滿足建校需求。

此外，因應竹北的年輕家庭激增趨勢，公私立幼托資源整合與增加育兒津貼的補助也是必需的。林思銘強調竹北服務處的擴大成立是為了更深入及接近人民的地方服務，透過直接的了解民意，快速解決民眾的問題，解決民眾大小事他責無旁貸！