國內腸病毒正處流行期，上周國內腸病毒門急診就診高達1萬6240人次，創下10年新高。立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪、林沛祥今召開「台中腸病毒熱區 腸病毒疫苗應納入公費」記者會，要求衛福部應將腸病毒疫苗納入公費施打，減輕家庭育兒負擔。

羅廷瑋指出，為預防腸病毒，許多家長都會帶嬰幼兒施打腸病毒疫苗，但目前一劑腸病毒71型疫苗，自費要價4000元，更依廠牌不同，施打最少都2-3劑，對於家長而言，4000元是一筆極大的負擔，何況需施打2-3劑，要求衛福部將腸病毒疫苗納入公費施打範圍，減輕年輕家庭的育兒負擔，同時也兼顧國內少子化危機下，政府照護孩童的責任。

羅廷瑋呼籲，不論準總統賴清德不斷提出要給新生兒家庭這麼多福利，甚至有人講到生一個孩子給100萬，但更希望目前能就疫苗部分給予相關補助。

黃健豪表示，去年競選立委期間就曾與身邊幾位委員一起召開記者會呼籲政府正視腸病毒公費疫苗問題，據統計全國0-5歲幼童約百萬人上下，若全面實施公費疫苗，政府負擔也僅增加近百億元，對於財政並不會增加太沉重之負擔。

黃健豪表示，我國腸病毒疫情去年8月到達高峰大約是一周1.3萬人，本來相關單位的回覆是因為疫情解封，但今年才4月底5月初卻已經高達一週1.6萬人，且還有不斷成長趨勢，也是疾管署認為的正在大量蔓延。去年提出議題時，疾管署回應可能是因為疫情關係，沒有大量人流接觸，造成小朋友到幼兒園沒免疫力，但解封至今約2年，趨勢卻仍攀升，而疫苗能解決這個問題。

黃健豪舉例，鄰近的日、韓、香港及中國大陸，也都在持續創高峰，呼籲衛福部應該要嚴陣以待，盡速研議公費腸病毒疫苗施打，減輕育兒家庭負擔。

廖偉翔指出，自4月中後，全國腸病毒急診人次已經連續3周突破流行預值，原本預估最高1萬1千人次，現在卻已經從1萬1985人次上升至1萬4316人次，上周更是達到1萬6240人次，可見目前腸病毒流行情況嚴重。且依據往年經驗，每年6月會來到高峰期，然而依照目前數字來看，擔心今年高峰期不但會創新高，流行時間恐更長，尤其腸病毒71型傳染力強，容易引發幼童神經病發症。

廖偉翔建議，衛福部應盡速責成ACIP會議（傳染病防治諮詢會預防接種會議）召開臨時會，把「腸病毒A71型疫苗納入公費施打範圍」一案納入討論事項並且研議通過，以保障幼童健康權益的同時，也大幅減輕家長的經濟負擔。

林沛祥表示，目前市面上的腸病毒疫苗僅能以自費形式施打，且一劑的價格高達4000元，造成一般家庭另一種負擔，強調必須將腸病毒相關疫苗納入公費疫苗範圍，另為了避免腸病毒疫情擴散，呼籲民眾要加強自我防護意識，勤洗手、保持環境清潔，避免共食並關注食品安全問題，以確保個人和家人的健康安全。