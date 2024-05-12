社區多種病毒同時流行，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰表示，社區有6大病毒在傳播，如流感、腸病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、A型鏈球菌及人類間質肺炎病毒等，導致兒科急診持續有肺炎病例，所有病童都發燒、咳嗽好幾天。

吳昌騰前天（10日）於臉書粉專指出，兒科急診持續有肺炎的病例，社區有6大病毒持續傳播，包括流感、腸病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、A型鏈球菌及人類間質肺炎病毒等，他表示，所有病童的臨床病程表現不盡相同，但發燒、咳嗽都持續好幾天，提醒家長要特別注意。

6大病毒中以腸病毒為流行高峰，疾管署7日公布最新監測資料表示，上周腸病毒門、急診就診高達1萬6240人次，續創10年同期新高，疾管署推估這一波腸病毒最高峰將出現在6月初或6月中，達到最高峰後，疫情可望隨學校放暑假開始往下降。

疾管署強調，目前除腸病毒A71型外，其他腸病毒型別尚無疫苗可預防；5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應注意觀察是否出現重症前兆，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等，一旦出現前述病徵應速送大型醫療院所。