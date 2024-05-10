國民黨立委楊瓊瓔爭取台中鐵路高架橋下空間活化，10日舉行豐潭鐵路高架下東側路面改善工程會勘。（立委楊瓊瓔服務處提供／張妍溱台中傳真）

國民黨立委楊瓊瓔爭取台中鐵路高架橋下空間活化，10日舉行豐潭鐵路高架下東側路面改善工程會勘，向台鐵公司及鐵道局爭取近2000萬經費，目前已經施作好潭子碧柳1巷至大新路間AC路面，未來沿高架東側從大新路一直到豐原，將進行綠化整地。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，豐原、潭子到大慶鐵路高架化通車已完工5年，橋下東側的閒置空間仍泥土地、雜草，影響沿線住戶空氣及生活品質，因此向台鐵公司及鐵道局爭取近2000萬經費，完成潭子碧柳一巷至大新路間AC路面施作，未來沿高架東側從大新路到豐原，亦綠化整地。

洪柳益指出，潭子到豐原鐵路高架橋下滴水線2側沿線，西側鄰近台3線省道中山路部分，台中市政府已建置完成「綠空廊道」，足見市府用心，但東側的閒置空間則有許多沿線居民反映冬天時塵土飛揚，且部分路段雜草叢生。

為解決市容景觀及空汙問題，立委楊瓊瓔及市議員賴朝國向台鐵公司及鐵道局爭取經費，全線近3公里以AC路面、甲儉草、綠籬等進行整體綠化，2024年底前即可完工，讓民眾居住和通行品質，從小地方開始、愈來愈好，就是進步城市象徵。

台鐵公司台中工務段長朱我帆表示，潭子到豐原的高架橋下東側空間，從碧柳1巷至大新路的區段，2023年完成柏油路面鋪設長約1公里、寬4公尺，接著從大新路往北，延潭子站到豐原高架的區段，用甲儉草、綠籬及生態擋土牆等綠化方式，施作滴水線東側的綠帶改善工程，總長約2公里，寬4.5公尺。

鐵道局簡任正工程司何森永指出，現有鐵路切換至高架後，既有鐵路設備號誌機房拆除及橋下土方清除後，既有排水溝位於鐵路路權範圍內，目前該水溝不管是明溝或暗溝都是收集民房排放廢水及市區排水系統，水溝上還有「中縣養」字樣，為原台中縣府及潭子鄉公所建置。

何森永說，另部分新溝為鐵道局進行高架工程時，由市府建設局施作水溝或地方民代要求鐵道局協助新設水溝，盼市府可接管後續維護，經過協調後，養工處隊長蔡榮峯允諾東側現有水溝部分將近2公里，後續則由市府接管養護。

執行長洪柳益表示，豐潭鐵路高架下東側路面綠化工程將於2024年底分階段完工，屆時增加逾2公里的條狀綠帶，提升鐵路高架沿線居民的生活品質，民眾在潭子、豐原鐵路這區段通勤往來時，也享有更便捷及安全的空間。