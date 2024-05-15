立法院院會預計17日將排審國會改革相關修法，國民黨團總召傅崐萁今天宣布國民黨即刻起將輪班在議場前排隊，守住議場門口。國民黨團書記長洪孟楷指出，除了防止民進黨團以案海戰術杯葛，同時也是聽聞民進黨團打算當家還鬧事，要佔領主席台，國民黨團將照議事規則走，但若民進黨要用暴力手段也不會退讓。

在野黨所提國會改革草案攸關國會聽證調查權等，傅崐萁表示，國民黨團將不分晝夜排班守議場，要讓相關草案順利在院會討論，國會改革目標是讓貪官污吏被繩之以法，讓陽光照進來，國會有權、人民有能，政府才能更加清廉。

洪孟楷指出，14日程序委員會中已經通過，17日院會前三案都是國會改革，為了確保議事順暢，國民黨團即刻起排班守住議場門口，為了防止民進黨以案海戰術或是冗長發言來杯葛議事，當天早上直接送案要求按照既定的議事程序走。

洪孟楷表示，他已經耳聞民進黨團可能當家還要鬧事，不排除佔領主席台，因此國民黨發動排班守住議場，不讓民進黨用國會暴力杯葛議事，民進黨要採取這些手段國民黨團絕對奉陪，但希望17日當天是朝野能夠逐條逐案討論，最終由表決來做決定。