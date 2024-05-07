對每個父母來說，小孩出生來到人世，是上天賜予最好的禮物，他們身上承載著家庭的希望和未來，可以為家裡帶來福氣和好運，《搜狐網》點名3個特定時辰出生的男孩，一生性格要強不服輸，不用靠父母就能大富大貴，是名副其實的貴子。

▌子時（23時～1時）

在夜深人靜的時刻出生的孩子，身上多了一絲不羈和高傲，一生都有自己的追求和目標，清楚知道自己想要什麼，不會隨波逐流，能堅守初心，在上學時期，他們就有遠大的志向，充滿活力和幹勁，奮發圖強，能在眾多學子中脫穎而出，得到老師的喜愛和指導，向更優秀的方向發展。

步入社會以後，他們依舊心氣很高，不需要一群酒肉朋友，結交的全都是真正的知己，社交效率非常高，工作能力也很出眾，不用很久，就能闖出一片天地，成為父母的驕傲，帶著家人一起享受榮華富貴。

▌午時（11時～13時）

在陽光照耀時刻出生的孩子，生來跟父母特別貼心，從小就懂得孝順父母，主動承擔家務事，在學習方面，他們積極主動，富有求知欲，有打破砂鍋問到底的精神，完全不用父母操心，就能完成所有功課，成績表現優異。

步入職場以後，他們的上進心只增不減，運氣還非常好，只要自己願意付出，就能收穫滿滿，相當有福氣，不僅如此，他們也有出色的工作效率和社交手段，為自己取得了不少機會，能憑藉實力成為人生贏家，一生幸福美滿。

▌酉時（21時～23時）

在晚上出生的孩子，向來都是實力派，他們有毅力且執著，會為夢想奮鬥一生，絕不輕易認輸，他們性格堅韌，有無限的潛能，在學生時期就有明顯特徵，其他小朋友玩耍的時候，他們願意學習來成就更好的自己，一直都是班級中的佼佼者，老師最青睞的學生，各方面都很優秀。

在工作中，他們嚴以律己，任務明確、計畫清晰，步步為營，不允許自己有任何閃失，他們具有強大爆發力，不鳴則已一鳴驚人，能有突出的成就，一生順利，能夠飛黃騰達，享受美好幸福的人生。

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