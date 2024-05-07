中國國家主席習近平夫人、聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使彭麗媛當地時間5月6日上午，在巴黎應邀參訪聯合國教科文組織總部。

大陸央視新聞報導，彭麗媛抵達時，聯合國教科文組織祕書長阿祖萊（Audrey Azoulay）在入口處熱情迎接。阿祖萊陪同彭麗媛共同參觀「中國與聯合國教科文組織合作十年成果展」，高度評價中國為促進全球女童和婦女教育事業發展所作貢獻。

在會見阿祖萊時，彭麗媛簡要介紹中國在促進女童和婦女教育事業方面的最新進展，特別是「春蕾計畫」取得的成果。

彭麗媛表示，我擔任聯合國教科文組織促進女童和婦女教育特使十年來，到訪了許多國家的學校，高興地看到越來越多女性透過接受教育改變了命運，過上了幸福生活。促進女童和婦女教育事業是一項偉大的事業，關係到社會進步和人類共同命運。

彭麗媛強調，中方願與教科文組織共同努力，推動各方加大對全球女童和婦女教育的投入，幫助更多女性獲得平等受教育的權利，共創美好未來。

阿祖萊高度評價彭麗媛擔任特使以來所做工作和貢獻，表示教科文組織願與中國加強交流合作，促進全球女童和婦女教育事業取得新發展。

阿祖萊向彭麗媛頒發特使履職十周年榮譽證書。彭麗媛向教科文組織贈送由「春蕾計畫」受益者共同創作的掛毯《春蕾花開》。