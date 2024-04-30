眾順利找到工作，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署5月規畫7場現場徵才活動，邀集256家廠商參加，釋出9750個職缺，並提供許多二度就業婦女友善職缺，勞動部鼓勵婦女重返職場並穩定就業，最高發給3萬元就業獎勵金。

5月9日中壢場次與健行科技大學合作舉辦，其中桃苗汽車公司提供銷售人員職缺，最高薪資上看10萬元，現場也提供就業諮詢、手語翻譯及履歷健診等就業服務，提早來電預約參加活動還可獲得早鳥禮一份；5月10日在桃園、15日平鎮及17日蘆竹另有3場次徵才活動，邀請大同公司、昇恒昌、台灣麥當勞、家福公司、統聯汽車、欣興電子等，薪資最高上看7萬元，現場還提供各式就業促進工具專案等諮詢服務。

5月9日、21日、22日，分別在新竹、竹北及苗栗舉辦無紙化徵才活動，民眾只要事先上台灣就業通或現場提供身分證字號報名，不需填寫任何紙本資料，即可至各廠商攤位面試；新竹場廠商大量釋出二度就業婦女友善職缺，現場還提供DIY手作體驗活動。竹北場現場提供棚拍韓風證件照以及DIY手作活動；苗栗場主要為製造業廠商徵才，有半導體龍頭台積電等多家知名廠商參與，現場並設有視訊面試服務專區，提供與廠商線上即時面試服務。