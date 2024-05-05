33歲馬來西亞女星林明禎擁有超高人氣，甜美外表和32E的魔鬼身材，有著「真人版娜美」的稱號，深受粉絲喜愛。近日因為生病而回到老家養病，仍不時在網上與大家分享生活，今（7日）她也發文曝光最新休養進度。

林明禎透過 IG發文：「目前身體康復率88%，工作暫時全面停止，近日體驗各種疼痛，再次感受健康的美好，祝大家都健康健康健康」。貼文也引發大批粉絲關心，留言問候：「加油，要快快好起來」、「好好修養，早日康復」、「好照顧身體，期待之後能有更多你的作品。加油加油」、「好好休息，健康比什麼都重要」。

林明禎大馬老家有著私人果園。（圖／minchen333 IG）

日前，林明禎透露：「今年2月就一直大病小病反反覆覆了兩個月，用盡各種方法，就是好不了，氣屎（死）我了。發現拍攝等工作都無法最佳狀態，而廠商們都好疼我，還反過來一直鼓勵我，這幾日終於有時間回家大補，下次回來又是超級健康寶寶」，曬照和粉絲分享生活時，意外曝光了家裡豪奢裝潢，還有私人果園，可以自行採摘水果，令網友們嘆為觀止。